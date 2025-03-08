Израиль нанес самые масштабные удары по "Хезболле" с момента перемирия
Киев • УНН
ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлы" на юге Ливана, совершив 20-30 отдельных взрывов. ЦАХАЛ обнаружил оружие и ракетные установки, нарушающие соглашение о прекращении огня.
Израильские самолеты атаковали объекты "Хезболлы" на юге Ливана. Удары стали наиболее масштабными с момента перемирия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Jerusalem Post и Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Детали
В пятницу, 7 марта, в Армии обороны Израиля сообщили, что израильские военно-воздушные силы (ИВВС) нанесли удары по южному Ливану, нацелившись на военные аванпосты террористической организации "Хезболла".
Некоторое время назад ЦАХАЛ провел разведывательные удары по военным объектам на юге Ливана, которые принадлежали террористической организации "Хезболла", в ходе которых было обнаружено оружие и ракетные установки, принадлежащие "Хезболле"
В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что "Хезболла" нарушила соглашение из-за наличия оружия и ракетных установок.
Как пишет издание, эти атаки, состоявшие как минимум из 20-30 отдельных взрывов, стали наиболее масштабными с тех пор, как Израиль и "Хезболла" подписали соглашение о прекращении огня.
Напоминаем
В ноябре 2024 года было официально объявлено о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской организацией "Хезболла".
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