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Ізраїль і ХАМАС готуються до нового етапу переговорів про перемир'я

Київ • УНН

 • 20912 перегляди

Ізраїль направить делегацію до Дохи для переговорів з ХАМАС про продовження режиму припинення вогню в Секторі Газа. Представники ХАМАС вже ведуть переговори в Каїрі за посередництва Єгипту та Катару.

Ізраїль і ХАМАС готуються до нового етапу переговорів про перемир'я

Ізраїль та палестинський ісламістський рух ХАМАС дали зрозуміти, що готуються до наступного етапу переговорів про продовження режиму припинення вогню в Секторі Газа. Заяви сторін пролунали на тлі зусиль посередників щодо пролонгації 42-денного перемир'я, яке почалося у січні. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформагенцію Reuters.

Деталі

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу зазначили, що країна готується до переговорів.

Ізраїль прийняв запрошення посередників за підтримки США і відправить делегацію до Дохи в понеділок, щоб просувати переговори

- розповіли в канцелярії ізраїльського прем'єра.

Делегація угруповання ХАМАС бере участь у переговорах про перемир'я в Каїрі з єгипетськими посередниками. Єгипетська сторона допомагає у зусиллях щодо переговірного процесу разом з офіційними особами з Катару.

Зазначається, що вони прагнуть перейти до наступного етапу домовленостей, які можуть відкрити шлях до припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Як заявив речник ХАМАС Абдель-Латіф Аль-Кануа, їхня організація "підтверджує готовність брати участь у другому етапі переговорів таким чином, щоб відповідати вимогам нашого народу". Також він закликав "до активізації зусиль для надання допомоги Сектору Газа та зняття блокади" для жителів анклава.

Нагадаємо

ВПС Ізраїлю атакували військові об'єкти "Хезболли" на півдні Лівану, здійснивши 20-30 окремих вибухів. ЦАХАЛ виявив зброю та ракетні установки, що порушують угоду про припинення вогню.

Ізраїль та "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню: Байден оголосив про перемир’я26.11.24, 22:04 • 17223 перегляди

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