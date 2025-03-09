Ізраїль і ХАМАС готуються до нового етапу переговорів про перемир'я
Київ • УНН
Ізраїль направить делегацію до Дохи для переговорів з ХАМАС про продовження режиму припинення вогню в Секторі Газа. Представники ХАМАС вже ведуть переговори в Каїрі за посередництва Єгипту та Катару.
Ізраїль та палестинський ісламістський рух ХАМАС дали зрозуміти, що готуються до наступного етапу переговорів про продовження режиму припинення вогню в Секторі Газа. Заяви сторін пролунали на тлі зусиль посередників щодо пролонгації 42-денного перемир'я, яке почалося у січні. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформагенцію Reuters.
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В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу зазначили, що країна готується до переговорів.
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Делегація угруповання ХАМАС бере участь у переговорах про перемир'я в Каїрі з єгипетськими посередниками. Єгипетська сторона допомагає у зусиллях щодо переговірного процесу разом з офіційними особами з Катару.
Зазначається, що вони прагнуть перейти до наступного етапу домовленостей, які можуть відкрити шлях до припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС.
Як заявив речник ХАМАС Абдель-Латіф Аль-Кануа, їхня організація "підтверджує готовність брати участь у другому етапі переговорів таким чином, щоб відповідати вимогам нашого народу". Також він закликав "до активізації зусиль для надання допомоги Сектору Газа та зняття блокади" для жителів анклава.
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Ізраїль та "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню: Байден оголосив про перемир’я26.11.24, 22:04 • 17223 перегляди