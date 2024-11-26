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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль и" Хезболла " достигли соглашения о прекращении огня: Байден объявил о перемирии

Израиль и" Хезболла " достигли соглашения о прекращении огня: Байден объявил о перемирии

Киев  •  УНН

 • 986 просмотра

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Джо Байден объявил о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и"Хезболлой".

Официально объявлено о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской организацией "Хезболла". Об этом сообщает президент США Джо Байден, передает УНН.

детали

В своем заявлении Байден сообщил, что Соединенным Штатам удалось выступить посредником в этом важном решении, которое должно остановить дальнейшее обострение конфликта.

Сегодня у меня хорошие новости с Ближнего Востока.
я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля. 
и я рад объявить: они приняли предложение Соединенных Штатов прекратить сокрушительный конфликт между Израилем и"Хезболлой"

- проинформировал Джо Байден.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул готовность Израиля действовать решительно, если террористическая организация попытается перевооружиться или восстановить инфраструктуру вблизи границы.

Нетаньяху предупредил: Израиль ответит жестко на нарушение перемирия "Хезболлой"26 нояб. 2024, 20:52 • 2063 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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