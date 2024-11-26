Израиль и" Хезболла " достигли соглашения о прекращении огня: Байден объявил о перемирии
Киев • УНН
Джо Байден объявил о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и"Хезболлой".
Официально объявлено о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской организацией "Хезболла". Об этом сообщает президент США Джо Байден, передает УНН.
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В своем заявлении Байден сообщил, что Соединенным Штатам удалось выступить посредником в этом важном решении, которое должно остановить дальнейшее обострение конфликта.
Сегодня у меня хорошие новости с Ближнего Востока.
я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля.
и я рад объявить: они приняли предложение Соединенных Штатов прекратить сокрушительный конфликт между Израилем и"Хезболлой"
Напомним
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул готовность Израиля действовать решительно, если террористическая организация попытается перевооружиться или восстановить инфраструктуру вблизи границы.
Нетаньяху предупредил: Израиль ответит жестко на нарушение перемирия "Хезболлой"26 нояб. 2024, 20:52 • 2063 просмотра