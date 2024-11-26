Нетаньяху предупредил: Израиль ответит жестко на нарушение перемирия "Хезболлой"

Нетаньяху заявил, что любые нарушения соглашения о прекращении огня со стороны "Хезболлы" получат жесткий ответ. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Выступая после заседания кабинета безопасности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул готовность Израиля действовать решительно, если террористическая организация попытается перевооружиться или восстановить инфраструктуру вблизи границы.

Нетаньяху также представил предложение о прекращении огня в Ливане для утверждения полным составом правительства. Он отметил, что продолжительность этого режима будет зависеть от ситуации в регионе.

Причины прекращения огня

Нетаньяху озвучил три ключевых мотива для принятия соглашения о перемирии.

1. сосредоточение внимания на иранской угрозе. Премьер-министр воздержался от подробностей, но подчеркнул стратегическую важность этого шага.

2. Отдых для военных и пополнение запасов оружия. По его словам, были задержки в поставках вооружения, что вскоре станет предметом публичного обсуждения.

3. разъединение Северного и Южного фронтов. Это, по словам Нетаньяху, позволит изолировать ХАМАС, что будет способствовать давлению на организацию и облегчению освобождения заложников.

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