Нетаньяху предупредил: Израиль ответит жестко на нарушение перемирия "Хезболлой"
Киев • УНН
Премьер Израиля предупредил о жестком ответе на нарушение соглашения о прекращении с "Хезболлой". Нетаньяху назвал три ключевые причины перемирия: иранская угроза, пополнение запасов и изоляция ХАМАС.
Нетаньяху заявил, что любые нарушения соглашения о прекращении огня со стороны "Хезболлы" получат жесткий ответ. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Выступая после заседания кабинета безопасности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул готовность Израиля действовать решительно, если террористическая организация попытается перевооружиться или восстановить инфраструктуру вблизи границы.
Нетаньяху также представил предложение о прекращении огня в Ливане для утверждения полным составом правительства. Он отметил, что продолжительность этого режима будет зависеть от ситуации в регионе.
Причины прекращения огня
Нетаньяху озвучил три ключевых мотива для принятия соглашения о перемирии.
1. сосредоточение внимания на иранской угрозе. Премьер-министр воздержался от подробностей, но подчеркнул стратегическую важность этого шага.
2. Отдых для военных и пополнение запасов оружия. По его словам, были задержки в поставках вооружения, что вскоре станет предметом публичного обсуждения.
3. разъединение Северного и Южного фронтов. Это, по словам Нетаньяху, позволит изолировать ХАМАС, что будет способствовать давлению на организацию и облегчению освобождения заложников.
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