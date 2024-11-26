Израиль нанес масштабные удары по Бейруту несмотря на возможное перемирие
Киев • УНН
ВВС Израиля совершили 10 одновременных ударов по южным пригородам Бейрута. Атака состоялась на фоне возможного голосования по прекращению огня между Израилем и "Хезболлой".
По меньшей мере десять одновременных израильских ударов нанесены по южным пригородам Бейрута во вторник. Представитель израильских военных заявил, что ВВС Израиля проводят "широкомасштабную атаку" на цели "Хезболлы". Об этом УНН сообщает іх ссылкой на France 24.
Детали
Ливанские СМИ сообщили об ударе Израиля по зданию в центре столицы после того, как израильская армия предупредила людей о необходимости эвакуировать территорию.
Агентство AFP назвало атаку на Бейрут самой интенсивной за два месяца полномасштабной войны с Израилем.
Израильские военные издали приказ об эвакуации 20 населенных пунктов в этом районе.
Дополнение
Кабинет министров безопасности Израиля собирался проголосовать за то, одобрить ли предложение о прекращении огня, которое поддерживает США, направленное на прекращение боевых действий с боевиками, которых поддерживает Иран.
Напомним
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла". Впрочем Израиль хочет представить некоторые предостережения и передать их ливанским властям.
Министерство здравоохранения в Секторе Газа, которым руководит "ХАМАС", сообщило, что за более чем 13 месяцев войны между Израилем и палестинскими боевиками было убито по меньшей мере 44 249 человек.