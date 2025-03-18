Ізраїль атакував Газу після консультацій з адміністрацією Трампа - Білий дім

Ізраїль провів атаки після консультацій із адміністрацією Трампа. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

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Речниця Білого дому Керолайн Лівітт у коментарі для Fox News заявила, що ізраїльська влада провела серію інтенсивних ударів по сектору Газа, попередньо проконсультувавшись із адміністрацією Дональда Трампа,.

За даними палестинських медиків, повітряні атаки стали одними з наймасштабніших після перемир’я, укладеного 19 січня. Кількість загиблих продовжує зростати, а представники ХАМАСу звинуватили Ізраїль у порушенні угоди про припинення вогню.

Речник Білого дому підкреслив, що Вашингтон готовий підтримати союзників, зазначивши, що всі, хто загрожує безпеці Ізраїлю та США, нестимуть відповідальність. Дональд Трамп раніше попереджав, що ХАМАС має негайно звільнити заручників, інакше наслідки будуть руйнівними.

Нагадаємо

Ескалація стала продовженням конфлікту, що загострився 7 жовтня 2023 року після нападу палестинських бойовиків на територію Ізраїлю. Внаслідок ізраїльських військових операцій у Газі, за даними місцевої влади, загинули десятки тисяч палестинців, що викликало міжнародну критику та звинувачення у військових злочинах.

ЦАХАЛ почав завдавати ударів по ХАМАС у Газі