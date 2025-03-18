Через ізраїльські авіаудари в Газі загинули п'ять лідерів і чиновників ХАМАС - ЗМІ

У результаті ізраїльських авіаударів у секторі Газа загинули п'ять лідерів і чиновників ХАМАС, у тому числі Іссам ад-Дааліс, голова урядового комітету дій ХАМАС, повідомляє Al-Arabiya, пише УНН.

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"У той час як кількість загиблих палестинців у секторі Газа зросла приблизно до 356 осіб в результаті масштабних ізраїльських авіаударів по сектору у вівторок, поінформовані джерела повідомили, що також було вбито п'ять лідерів і посадових осіб ХАМАС", - пише видання.

Джерела повідомили, що в результаті ізраїльських рейдів загинули Махмуд Абу Ватфа, заступник міністра внутрішніх справ у Газі, а також бригадний генерал Бахджат Хассан Абу Султан, голова внутрішніх операцій.

У повідомленні також наголошується, що було вбито Абу Обейда аль-Джамасі, члена політичного бюро ХАМАС і голову надзвичайного комітету сектора Газа. Підтверджено вбивство Іссама ад-Дааліса, члена політичного бюро ХАМАС і голову урядового комітету дій руху в секторі Газа.

Також було вбито радника Ахмеда Омара Аль-Хатта, заступника міністра юстиції в урядовому комітеті, очолюваному ХАМАС.

"Тим часом, ХАМАС поклав відповідальність за ескалацію на Ізраїль. У своїй заяві він підтвердив, що уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу ухвалив рішення розірвати угоду про припинення вогню", - пише видання.

"Нетаньягу і його екстремістський уряд вирішили скасувати угоду про припинення вогню, піддавши ув'язнених невідомій долі", - зазначено в заяві.

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