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ЦАХАЛ закликав евакуюватися жителів Гази через активні бойові дії

Київ • УНН

 • 8717 перегляди

Армія оборони Ізраїлю закликала мешканців східної частини Гази терміново евакуюватися. Це пов'язано з початком потужного наступу ЦАХАЛ на терористичні організації в регіоні.

ЦАХАЛ закликав евакуюватися жителів Гази через активні бойові дії

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала жителів східної частини сектору Гази негайно евакуюватися через активні бойові дії в регіоні. Це може свідчити про наміри ізраїльської армії розширити наступ на палестинських бойовиків. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі 

За інформацією, після того як вночі  ЦАХАЛ розпочав раптову повітряну атаку на об’єкти ХАМАС, арабомовний представник ізраїльської армії полковник Авічай Адраї оприлюднив у X карту "небезпечних зон бойових дій". Згідно з нею, жителі міст Бейт-Ханун, Хузаа та передмість Абасану в Хан-Юнісі мають залишити свої домівки та прямувати до укриттів.

"Армія оборони Ізраїлю почала потужний наступ на терористичні організації. Ці позначені райони вважаються небезпечними зонами бойових дій", - пише він.

"Заради вашої безпеки ви маєте негайно евакуюватися до відомих притулків на заході міста Газа та в Хан-Юнісі", - йдеться в повідомленні.

Адраї попередив, що перебування в районах, позначених на карті червоним кольором, "наражає на небезпеку ваше життя і життя членів вашої родини".

Нагадаємо 

В ніч на 18 березня ЦАХАЛ завдав масованих ударів по позиціях ХАМАС у Газі.

Повідомлялося, що рішення про військову операцію ухвалили прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху та міністр оборони Ісраель Кац. Це стало відповіддю на відмову угруповання звільнити ізраїльських заручників. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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