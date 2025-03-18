ЦАХАЛ закликав евакуюватися жителів Гази через активні бойові дії
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю закликала мешканців східної частини Гази терміново евакуюватися. Це пов'язано з початком потужного наступу ЦАХАЛ на терористичні організації в регіоні.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала жителів східної частини сектору Гази негайно евакуюватися через активні бойові дії в регіоні. Це може свідчити про наміри ізраїльської армії розширити наступ на палестинських бойовиків. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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За інформацією, після того як вночі ЦАХАЛ розпочав раптову повітряну атаку на об’єкти ХАМАС, арабомовний представник ізраїльської армії полковник Авічай Адраї оприлюднив у X карту "небезпечних зон бойових дій". Згідно з нею, жителі міст Бейт-Ханун, Хузаа та передмість Абасану в Хан-Юнісі мають залишити свої домівки та прямувати до укриттів.
"Армія оборони Ізраїлю почала потужний наступ на терористичні організації. Ці позначені райони вважаються небезпечними зонами бойових дій", - пише він.
"Заради вашої безпеки ви маєте негайно евакуюватися до відомих притулків на заході міста Газа та в Хан-Юнісі", - йдеться в повідомленні.
Адраї попередив, що перебування в районах, позначених на карті червоним кольором, "наражає на небезпеку ваше життя і життя членів вашої родини".
Нагадаємо
В ніч на 18 березня ЦАХАЛ завдав масованих ударів по позиціях ХАМАС у Газі.
Повідомлялося, що рішення про військову операцію ухвалили прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху та міністр оборони Ісраель Кац. Це стало відповіддю на відмову угруповання звільнити ізраїльських заручників.