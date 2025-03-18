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ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей Газы из-за активных боевых действий

Киев • УНН

 • 8717 просмотра

Армия обороны Израиля призвала жителей восточной части Газы срочно эвакуироваться. Это связано с началом мощного наступления ЦАХАЛ на террористические организации в регионе.

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей Газы из-за активных боевых действий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей восточной части сектора Газа немедленно эвакуироваться из-за активных боевых действий в регионе. Это может свидетельствовать о намерениях израильской армии расширить наступление на палестинских боевиков. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали 

По информации, после того как ночью  ЦАХАЛ начал внезапную воздушную атаку на объекты ХАМАС, арабоязычный представитель израильской армии полковник Авичай Адраи обнародовал в X карту "опасных зон боевых действий". Согласно ей, жители городов Бейт-Ханун, Хузаа и пригородов Абасану в Хан-Юнисе должны покинуть свои дома и направляться в укрытия.

"Армия обороны Израиля начала мощное наступление на террористические организации. Эти обозначенные районы считаются опасными зонами боевых действий", - пишет он.

"Ради вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться в известные приюты на западе города Газа и в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении.

Адраи предупредил, что пребывание в районах, обозначенных на карте красным цветом, "подвергает опасности вашу жизнь и жизнь членов вашей семьи".

Напомним 

В ночь на 18 марта ЦАХАЛ нанес массированные удары по позициям ХАМАС в Газе.

Сообщалось, что решение о военной операции приняли премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац. Это стало ответом на отказ группировки освободить израильских заложников. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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