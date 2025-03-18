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Из-за израильских авиаударов в Газе погибли пять лидеров и чиновников ХАМАС - СМИ

Киев • УНН

 • 10292 просмотра

В результате израильских авиаударов в секторе Газа погибли пять лидеров и чиновников ХАМАС, в том числе замминистра внутренних дел и глава внутренних операций. ХАМАС обвинил Израиль в эскалации.

Из-за израильских авиаударов в Газе погибли пять лидеров и чиновников ХАМАС - СМИ

В результате израильских авиаударов в секторе Газа погибли пять лидеров и чиновников ХАМАС, в том числе Иссам ад-Даалис, глава правительственного комитета действий ХАМАС, сообщает Al-Arabiya, пишет УНН.

Детали

"В то время как число погибших палестинцев в секторе Газа возросло примерно до 356 человек в результате масштабных израильских авиаударов по сектору во вторник, информированные источники сообщили, что также были убиты пять лидеров и должностных лиц ХАМАС", - пишет издание.

Источники сообщили, что в результате израильских рейдов погибли Махмуд Абу Ватфа, заместитель министра внутренних дел в Газе, а также бригадный генерал Бахджат Хассан Абу Султан, глава внутренних операций.

В сообщении также отмечается, что был убит Абу Обейда аль-Джамаси, член политического бюро ХАМАС и глава чрезвычайного комитета сектора Газа. Подтверждено убийство Иссама ад-Даалиса, члена политического бюро ХАМАС и главы правительственного комитета действий движения в секторе Газа.

Также был убит советник Ахмед Омар Аль-Хатта, заместитель министра юстиции в правительственном комитете, возглавляемом ХАМАС.

"Между тем, ХАМАС возложил ответственность за эскалацию на Израиль. В своем заявлении он подтвердил, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приняло решение расторгнуть соглашение о прекращении огня", - пишет издание.

"Нетаньяху и его экстремистское правительство решили отменить соглашение о прекращении огня, подвергнув заключенных неизвестной судьбе", - указано в заявлении.

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей Газы из-за активных боевых действий18.03.2025, 10:00 • 8717 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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