В ООН бьют тревогу после новых масштабных авиаударов Израиля по сектору Газа

Муханнад Хади, координатор гуманитарных вопросов ООН призвал Израиль немедленно возобновить режим прекращения огня в Газе, подчеркнулшт, что жители анклава пострадали "невероятно". Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что "шокирован" израильскими авиаударами в Газе.

Передает УНН со ссылкой на Times of Іsrael и DPA.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа призывает немедленно возобновить режим прекращения огня в секторе Газа на фоне возобновления израильских авиаударов по анклаву.

Волны авиаударов произошли по всему сектору Газа с раннего утра... Это неразумно, необходимо немедленно возобновить режим прекращения огня - говорится в заявлении Муханнада Хади.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что он "шокирован" израильскими авиаударами в Газе и призвал к соблюдению режима прекращения огня в Газе.

В своем заявлении Гутерриш также призывает к безоговорочному освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом

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Красный Крест также поднял тревогу, заявив, что примерно 2 миллиона жителей Газы снова "в смертельной опасности" из-за нового насилия.

Освобожденная британско-израильская заложница Эмили Дамари говорит, что ее "сердце разбито, раздавлено и разочаровано" возобновлением боев в Газе.

В истории в Instagram, опубликованной еврейскими СМИ, она говорит, что продолжит бороться за остальных заложников.

Контекст

Более 300 человек погибли в результате сильных атак Израиля на сектор Газа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Правительство Израиля утверждает, что атакующие действия направлены на оказание давления на ХАМАС с целью освободить израильских заложников, которых он все еще удерживает. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нападениях отсутствие прогресса в переговорах о продлении режима прекращения огня.

УНН передавал, что армия обороны Израиля призвала жителей восточной части Газы срочно эвакуироваться.

Израиль нанес серию авиаударов по Газе, нацеленных на объекты ХАМАС. По данным медицинских служб Газы ранее было известно, что количество погибших превысило 230 человек, впоследствии цифры по жертвам были обновлены.

В результате израильских авиаударов в секторе Газа загинули пять лидеров и чиновников ХАМАС, в том числе Иссам ад-Даалис, председатель правительственного комитета действий ХАМАС, сообщает Al-Arabiya.

Дополнение

В рф предупредили о "спирали эскалации" в Газе после того, как Израиль возобновил авиаудары по Газе.

ХАМАС выступает с официальным заявлением, в котором отвергает заявления Израиля о том, что перед возобновлением войны ночью он готовился напасть на Израиль.