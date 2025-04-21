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Розстріл парамедиків у Газі: гуманітарні організації відкинули заяву ЦАХАЛ та розкритикували результати розслідування

Київ • УНН

 • 1692 перегляди

Гуманітарні організації засудили відсутність відповідальності ізраїльських військових за розстріл 15 парамедиків у Газі. Розслідування Ізраїлю назвали "професійними помилками".

Розстріл парамедиків у Газі: гуманітарні організації відкинули заяву ЦАХАЛ та розкритикували результати розслідування

Гуманітарні організації, що працюють у Газі, засудили відсутність відповідальності ізраїльських силовиків за розстріл 15 парамедиків після розслідування, проведеного Ізраїлем. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Гуманітарна агенція ООН, Товариство Червоного Півмісяця Палестини (PRCS) і служба цивільної оборони Гази відкинули висновки ізраїльського військового розслідування, яке дійшло висновку, що вбивства 15 палестинських медиків і рятувальників у Рафаху минулого місяця були спричинені "професійними помилками".

Вісім парамедиків PRCS, шість членів рятувального агентства цивільної оборони та один співробітник Unrwa, агентства ООН у справах палестинських біженців, виконували дві рятувальні операції, коли вони були розстріляні ізраїльськими військами на півдні Гази вранці 23 березня.

Ізраїль не має вибору, окрім як продовжувати війну в Газі – Нетаньягу20.04.25, 06:42 • 18036 переглядiв

У ЦАХАЛ спочатку стверджували, що машини медиків не використовували сигнали екстреної допомоги, тому військові відкрили вогонь. Але відмовилися від цієї версії після того, як з’явилися відеозаписи з мобільного телефону, які спростовують твердження ізраїльської сторони.

А напередодні ЦАХАЛ заявив, що внутрішнє розслідування "виявило кілька професійних помилок, порушень наказів і неповне повідомлення про інцидент".

Агентство цивільної оборони Гази, яке рятує жертв авіаударів, розкритикувало звіт ізраїльської армії, звинувативши військових у брехні заради виправдання розстрілу рятувального конвою.

Відео, зняте одним із фельдшерів, доводить, що наратив ізраїльської окупації є неправдивим, і демонструє, що вона здійснювала безсудні страти 

- заявив представник цивільної оборони Мохаммед аль-Мугейр, звинувативши Ізраїль у прагненні «обійти» свої зобов’язання за міжнародним правом.

Джонатан Віттолл, Керівник гуманітарної служби ООН у Газі, сказав, що розслідування було поверховим і "зайшло недостатньо далеко".

Відсутність справжньої відповідальності підриває міжнародне право і робить світ більш небезпечним місцем. Без підзвітності ми ризикуємо продовжувати спостерігати за розгортанням звірств і розмиванням норм, призначених для захисту всіх нас 

– сказав він.

Речник Товариство Червоного Півмісяця Палестини Небал Фарсах заявив: "Звіт повний брехні. Він недійсний і неприйнятний, оскільки виправдовує вбивство та перекладає відповідальність на особисту помилку польового командування, коли правда зовсім інша".

PRCS раніше закликала до міжнародного розслідування інциденту.

Нагадаємо

23 березня 15 парамедиків та інших рятувальників були застрелені, коли машини швидкої прямували для надання допомоги пораненим поблизу міста Рафах на півдні Гази. Перша швидка повернулася з потерпілим. Однак пізніше машини швидкої допомоги зазнали обстрілу. У результаті загинули 15 палестинських співробітників екстреної допомоги.

Лілія Набока

Лілія Набока

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