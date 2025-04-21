Розстріл парамедиків у Газі: гуманітарні організації відкинули заяву ЦАХАЛ та розкритикували результати розслідування

Гуманітарні організації, що працюють у Газі, засудили відсутність відповідальності ізраїльських силовиків за розстріл 15 парамедиків після розслідування, проведеного Ізраїлем. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Гуманітарна агенція ООН, Товариство Червоного Півмісяця Палестини (PRCS) і служба цивільної оборони Гази відкинули висновки ізраїльського військового розслідування, яке дійшло висновку, що вбивства 15 палестинських медиків і рятувальників у Рафаху минулого місяця були спричинені "професійними помилками".

Вісім парамедиків PRCS, шість членів рятувального агентства цивільної оборони та один співробітник Unrwa, агентства ООН у справах палестинських біженців, виконували дві рятувальні операції, коли вони були розстріляні ізраїльськими військами на півдні Гази вранці 23 березня.

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У ЦАХАЛ спочатку стверджували, що машини медиків не використовували сигнали екстреної допомоги, тому військові відкрили вогонь. Але відмовилися від цієї версії після того, як з’явилися відеозаписи з мобільного телефону, які спростовують твердження ізраїльської сторони.

А напередодні ЦАХАЛ заявив, що внутрішнє розслідування "виявило кілька професійних помилок, порушень наказів і неповне повідомлення про інцидент".

Агентство цивільної оборони Гази, яке рятує жертв авіаударів, розкритикувало звіт ізраїльської армії, звинувативши військових у брехні заради виправдання розстрілу рятувального конвою.

- заявив представник цивільної оборони Мохаммед аль-Мугейр, звинувативши Ізраїль у прагненні «обійти» свої зобов’язання за міжнародним правом.

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Джонатан Віттолл, Керівник гуманітарної служби ООН у Газі, сказав, що розслідування було поверховим і "зайшло недостатньо далеко".

Відсутність справжньої відповідальності підриває міжнародне право і робить світ більш небезпечним місцем. Без підзвітності ми ризикуємо продовжувати спостерігати за розгортанням звірств і розмиванням норм, призначених для захисту всіх нас