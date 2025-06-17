Війна в Газі: найсмертоносніший день обстрілів, десятки загиблих біля пунктів роздачі їжі - Al Jazeera

За останню добу щонайменше 38 людей загинули під час стрілянини ізраїльських військових по натовпах біля пунктів роздачі продуктів у Газі. Це стало найсмертоноснішим днем з початку роботи нової системи допомоги, – повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera та дані місцевих медичних джерел.

Деталі

Медики повідомили, що у понеділок біля центру розподілу в Рафахі зафіксували 38 загиблих – переважно внаслідок обстрілу людей, які намагалися отримати їжу.

Щонайменше 300 палестинців загинули внаслідок обстрілу ізраїльських солдатів по натовпах з моменту запуску нової системи допомоги - ідеться у матеріалі Al Jazeera.

Речники ізраїльської армії заявили, що їхні солдати відкривали вогонь "попереджувально по підозрюваних, які наближалися до їхніх позицій", хоча не уточнили, чи постраждали мирні громадяни.

Представники організацій розкритикували нову систему допомоги.

Це не гуманітарна ініціатива і не система. Це, по суті, смертельний хаос - зазначила польовий координатор Медиків без кордонів (MSF) Анна Галфорд.

Агентства ООН попереджають, що кількість загиблих сягнула 300, а понад 2 тисяч людей отримали поранення з початку операції GHF.

Додатково

Центри допомоги в Газі працюють з кінця травня під керівництвом Gaza Humanitarian Foundation, яку підтримують Ізраїль та США як заміну гуманітарній мережі ООН.

Організації ООН звинувачують нову систему у недостатній здатності забезпечити населення продуктами та в тому, що вона фактично дозволяє використовувати їжу як зброю.

Міністерство охорони здоров'я сектору Газа повідомило, що внаслідок бойових дій загинули понад 55 тисяч 432 людини, а поранення отримали близько 128 тисяч 923 особи.

Президент Туреччини Ердоган засудив атаки Ізраїлю по об’єктах в Ірані