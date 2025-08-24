$41.220.00
Нидерланды отказались признавать Палестину и отклонили санкции против Израиля — Politico

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Парламент Нидерландов проголосовал против признания независимого Палестинского государства и введения санкций против Израиля. Это произошло на фоне отставки министра иностранных дел Каспара Вельдкампа, который выступил за более жесткие меры.

Нидерланды отказались признавать Палестину и отклонили санкции против Израиля — Politico

Парламент Нидерландов отклонил предложение о признании независимого Палестинского государства и введении санкций против Израиля. Голосование состоялось на фоне отставки министра иностранных дел Каспара Вельдкампа, который заявил, что правительство не делает достаточно для реагирования на гуманитарный кризис в Газе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Я больше не могу оставаться частью кабинета, который закрывает глаза на масштаб страданий в Газе. Отказ от более жестких санкций против Израиля является политической ошибкой и моральной слабостью

- подчеркнул Вельдкамп.

В субботу большинство депутатов проголосовали против инициативы, предусматривающей бойкот товаров с оккупированных территорий и запрет закупки оружия в Израиле. При этом парламент поддержал призыв к правительству Израиля допустить международных и национальных журналистов в Газу.

Мы должны обеспечить доступ независимых медиа, чтобы мир видел реальность

- говорится в заявлении депутатов.

Коллеги Вельдкампа из центристской партии "Новый социальный договор" (NSC) также сложили мандаты. Их уход еще больше ослабил временное правительство, которое переживает политический кризис после выхода из коалиции ультраправой Партии за свободу Герта Вилдерса.

В то же время депутаты приняли резолюцию с призывом к "максимальному давлению на государства, которые предоставляют политическое убежище руководству ХАМАС".

По данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, с октября 2023 года в результате израильских военных действий погибли более 61 тыс. палестинцев. Организация Объединенных Наций на днях подтвердила факт голода в секторе.

Напомним

Недавно исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп объявил о своей отставке. Это произошло из-за разногласий относительно дополнительных мер против Израиля.

Отмечается, что Вельдкамп столкнулся с проблемами, когда пообещал Палате представителей, что примет дополнительные меры против Израиля из-за ситуации в Газе.

В Нидерландах более двух тысяч человек подали жалобы на дискриминационное высказывание лидера ультраправой партии09.08.25, 02:40 • 3650 просмотров

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Организация Объединенных Наций
Город Газа
Нидерланды
Сектор Газа
Государство Палестина