Нидерланды отказались признавать Палестину и отклонили санкции против Израиля — Politico

Парламент Нидерландов отклонил предложение о признании независимого Палестинского государства и введении санкций против Израиля. Голосование состоялось на фоне отставки министра иностранных дел Каспара Вельдкампа, который заявил, что правительство не делает достаточно для реагирования на гуманитарный кризис в Газе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Я больше не могу оставаться частью кабинета, который закрывает глаза на масштаб страданий в Газе. Отказ от более жестких санкций против Израиля является политической ошибкой и моральной слабостью - подчеркнул Вельдкамп.

В субботу большинство депутатов проголосовали против инициативы, предусматривающей бойкот товаров с оккупированных территорий и запрет закупки оружия в Израиле. При этом парламент поддержал призыв к правительству Израиля допустить международных и национальных журналистов в Газу.

Мы должны обеспечить доступ независимых медиа, чтобы мир видел реальность - говорится в заявлении депутатов.

Коллеги Вельдкампа из центристской партии "Новый социальный договор" (NSC) также сложили мандаты. Их уход еще больше ослабил временное правительство, которое переживает политический кризис после выхода из коалиции ультраправой Партии за свободу Герта Вилдерса.

В то же время депутаты приняли резолюцию с призывом к "максимальному давлению на государства, которые предоставляют политическое убежище руководству ХАМАС".

По данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, с октября 2023 года в результате израильских военных действий погибли более 61 тыс. палестинцев. Организация Объединенных Наций на днях подтвердила факт голода в секторе.

