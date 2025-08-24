$41.220.00
Нідерланди відмовилися визнавати Палестину та відхилили санкції проти Ізраїлю - Politico

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Парламент Нідерландів проголосував проти визнання незалежної Палестинської держави та запровадження санкцій проти Ізраїлю. Це сталося на тлі відставки міністра закордонних справ Каспара Вельдкампа, який виступив за жорсткіші заходи проти ізраїльської держави.

Нідерланди відмовилися визнавати Палестину та відхилили санкції проти Ізраїлю - Politico

Парламент Нідерландів відхилив пропозицію про визнання незалежної Палестинської держави та запровадження санкцій проти Ізраїлю. Голосування відбулося на тлі відставки міністра закордонних справ Каспара Вельдкампа, який заявив, що уряд не робить достатньо для реагування на гуманітарну кризу в Газі. Про це пише УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Я більше не можу залишатися частиною кабінету, який закриває очі на масштаб страждань у Газі. Відмова від жорсткіших санкцій проти Ізраїлю є політичною помилкою і моральною слабкістю

- наголосив Вельдкамп.

У суботу більшість депутатів проголосували проти ініціативи, що передбачала бойкот товарів з окупованих територій та заборону закупівлі зброї в Ізраїлі. При цьому парламент підтримав заклик до уряду Ізраїлю допустити міжнародних та національних журналістів до Гази.

Ми повинні забезпечити доступ незалежних медіа, аби світ бачив реальність

- йдеться у заяві депутатів.

Колеги Вельдкампа з центристської партії "Новий соціальний договір" (NSC) також склали мандати. Їхній відхід ще більше послабив тимчасовий уряд, який переживає політичну кризу після виходу з коаліції ультраправої Партії за свободу Герта Вілдерса.

Водночас депутати ухвалили резолюцію із закликом до "максимального тиску на держави, які надають політичний прихисток керівництву ХАМАС".

За даними МОЗ Гази, підконтрольного ХАМАС, від жовтня 2023 року унаслідок ізраїльських військових дій загинули понад 61 тис. палестинців. Організація Об’єднаних Націй днями підтвердила факт голоду в секторі.

Нагадаємо

Нещодавно виконувач обов'язків міністра закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив про свою відставку. Це сталося через розбіжності щодо додаткових заходів проти Ізраїлю.

Зазначається, що Вельдкамп зіткнувся з проблемами, коли пообіцяв Палаті представників, що вживе додаткових заходів проти Ізраїлю через ситуацію в Газі.

У Нідерландах понад дві тисячі людей подали скарги на дискримінаційне висловлювання лідера ультраправої партії09.08.25, 02:40 • 3650 переглядiв

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Газа
Нідерланди
Сектор Газа
Палестинська держава