В Нидерландах более двух тысяч человек подали жалобы на дискриминационное высказывание лидера ультраправой партии

В Нидерландах в национальный центр по противодействию дискриминации за несколько дней поступило более 2500 жалоб из-за эйджистского поста лидера нидерландской ультраправой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.

Всего за несколько дней в национальный центр по противодействию дискриминации поступило более 2500 жалоб на изображение, которое Геерт Вилдерс опубликовал в социальных сетях. На изображении два полулица: слева — молодая блондинка, справа — хмурая, морщинистая женщина в платке. Рядом с изображением написано: "Выбор за вами 29 октября