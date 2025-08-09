В Нидерландах более двух тысяч человек подали жалобы на дискриминационное высказывание лидера ультраправой партии
Киев • УНН
Лидер нидерландской ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс вызвал скандал, опубликовав эйджистский пост. Более 2500 жалоб поступило в национальный центр по противодействию дискриминации.
В Нидерландах в национальный центр по противодействию дискриминации за несколько дней поступило более 2500 жалоб из-за эйджистского поста лидера нидерландской ультраправой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.
Всего за несколько дней в национальный центр по противодействию дискриминации поступило более 2500 жалоб на изображение, которое Геерт Вилдерс опубликовал в социальных сетях. На изображении два полулица: слева — молодая блондинка, справа — хмурая, морщинистая женщина в платке. Рядом с изображением написано: "Выбор за вами 29 октября
Отмечается, что таким образом, лидер PVV намекает на дату парламентских выборов — 29 октября. Под блондинкой указано PVV, а под женщиной в платке – PvdA.
Согласно данным центра по противодействию дискриминации, редко случается, чтобы по одному вопросу поступало так много жалоб.
Это четкий сигнал от общества. Для многих людей скрытое послание этого изображения является оскорбительным и вызывает чувство опасности
Организация Meld.Online Discriminatie, специализирующаяся на дискриминации в интернете, также сообщила о более чем ста жалобах. Они подали запрос на удаление изображения.
Прокуратура Нидерландов знает о сообщении Вилдерса. Пока официального заявления по этому поводу нет, прокуратура должна оценить, имели ли место правонарушения.
Организация Discriminatie.nl сообщает, что заявители расценивают сообщение Вилдерса как дискриминацию по происхождению и религии. Также упоминается дискриминация по полу и возрасту. Кроме того, многие люди выражают обеспокоенность из-за поляризующего характера изображения. Ставя эти два образа женщин друг против друга, создается нарратив "мы против них". Такой визуальный подход может усилить предубеждения и углубить раскол между группами. Также изображение даже сравнили с предвыборной пропагандой времен Второй мировой войны, где с одной стороны изображали гордого нациста, а с другой — антисемитскую карикатуру на коммуниста.
Нидерланды выделяют Украине 500 млн евро: средства пойдут на ракеты для Patriot04.08.25, 20:43 • 3060 просмотров