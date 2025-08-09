$41.460.15
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
В Нидерландах более двух тысяч человек подали жалобы на дискриминационное высказывание лидера ультраправой партии

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Лидер нидерландской ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс вызвал скандал, опубликовав эйджистский пост. Более 2500 жалоб поступило в национальный центр по противодействию дискриминации.

В Нидерландах более двух тысяч человек подали жалобы на дискриминационное высказывание лидера ультраправой партии

В Нидерландах в национальный центр по противодействию дискриминации за несколько дней поступило более 2500 жалоб из-за эйджистского поста лидера нидерландской ультраправой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.

Всего за несколько дней в национальный центр по противодействию дискриминации поступило более 2500 жалоб на изображение, которое Геерт Вилдерс опубликовал в социальных сетях. На изображении два полулица: слева — молодая блондинка, справа — хмурая, морщинистая женщина в платке. Рядом с изображением написано: "Выбор за вами 29 октября

- говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, лидер PVV намекает на дату парламентских выборов — 29 октября. Под блондинкой указано PVV, а под женщиной в платке – PvdA.

Согласно данным центра по противодействию дискриминации, редко случается, чтобы по одному вопросу поступало так много жалоб.

Это четкий сигнал от общества. Для многих людей скрытое послание этого изображения является оскорбительным и вызывает чувство опасности

- говорят в центре.

Организация Meld.Online Discriminatie, специализирующаяся на дискриминации в интернете, также сообщила о более чем ста жалобах. Они подали запрос на удаление изображения.

Прокуратура Нидерландов знает о сообщении Вилдерса. Пока официального заявления по этому поводу нет, прокуратура должна оценить, имели ли место правонарушения.

Организация Discriminatie.nl сообщает, что заявители расценивают сообщение Вилдерса как дискриминацию по происхождению и религии. Также упоминается дискриминация по полу и возрасту. Кроме того, многие люди выражают обеспокоенность из-за поляризующего характера изображения. Ставя эти два образа женщин друг против друга, создается нарратив "мы против них". Такой визуальный подход может усилить предубеждения и углубить раскол между группами. Также изображение даже сравнили с предвыборной пропагандой времен Второй мировой войны, где с одной стороны изображали гордого нациста, а с другой — антисемитскую карикатуру на коммуниста.

Нидерланды выделяют Украине 500 млн евро: средства пойдут на ракеты для Patriot04.08.25, 20:43 • 3060 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Нидерланды