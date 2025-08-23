Глава МИД Нидерландов уходит в отставку: озвучена причина
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп объявил о своей отставке. Это произошло из-за разногласий относительно дополнительных мер против Израиля.
Детали
Отмечается, что Вельдкамп столкнулся с проблемами, когда пообещал Палате представителей, что примет дополнительные меры против Израиля из-за ситуации в Газе.
Как кабинет, мы уже предприняли ряд шагов. Нидерландам нечего стыдиться. Я чувствовал сопротивление в кабинете относительно принятия дополнительных мер в связи с тем, что происходит в городе Газа и на Западном берегу реки Иордан
Он подчеркнул, что у него нет достаточной уверенности, что в ближайшие месяцы и годы все изменится, если его полномочия "будут настолько ограничены".
В то же время издание отмечает, что глава МИД Нидерландов не согласовал свою позицию с другими членами кабинета министров, при этом другие политические силы отказались принимать дополнительные меры против Израиля.
Напомним
В начале июня премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил об отставке правительства из-за разногласий в коалиции относительно миграционной политики.
Досрочные выборы в Нидерландах назначили на 29 октября. Решение учитывает осенние каникулы и необходимость подготовки к гонке.
