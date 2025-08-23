$41.220.16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 14719 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 16111 просмотра
22 августа, 14:39 • 13787 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39 • 13787 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 15702 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 17098 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 11941 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 19620 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19438 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13327 просмотра
22 августа, 08:26 • 14213 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
22 августа, 08:26 • 14213 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Глава МИД Нидерландов уходит в отставку: озвучена причина

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп объявил о своей отставке. Это произошло из-за разногласий относительно дополнительных мер против Израиля.

Глава МИД Нидерландов уходит в отставку: озвучена причина

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп объявил о своей отставке. Об этом сообщает NOS, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Вельдкамп столкнулся с проблемами, когда пообещал Палате представителей, что примет дополнительные меры против Израиля из-за ситуации в Газе.

Как кабинет, мы уже предприняли ряд шагов. Нидерландам нечего стыдиться. Я чувствовал сопротивление в кабинете относительно принятия дополнительных мер в связи с тем, что происходит в городе Газа и на Западном берегу реки Иордан

– сказал Вельдкамп.

Он подчеркнул, что у него нет достаточной уверенности, что в ближайшие месяцы и годы все изменится, если его полномочия "будут настолько ограничены".

В то же время издание отмечает, что глава МИД Нидерландов не согласовал свою позицию с другими членами кабинета министров, при этом другие политические силы отказались принимать дополнительные меры против Израиля.

Напомним

В начале июня премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил об отставке правительства из-за разногласий в коалиции относительно миграционной политики.

Досрочные выборы в Нидерландах назначили на 29 октября. Решение учитывает осенние каникулы и необходимость подготовки к гонке.

В Нидерландах более двух тысяч человек подали жалобы на дискриминационное высказывание лидера ультраправой партии09.08.25, 02:40 • 3630 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Израиль
Город Газа
Нидерланды
Сектор Газа