Глава МИД Нидерландов уходит в отставку: озвучена причина

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп объявил о своей отставке. Об этом сообщает NOS, информирует УНН.

Отмечается, что Вельдкамп столкнулся с проблемами, когда пообещал Палате представителей, что примет дополнительные меры против Израиля из-за ситуации в Газе.

Как кабинет, мы уже предприняли ряд шагов. Нидерландам нечего стыдиться. Я чувствовал сопротивление в кабинете относительно принятия дополнительных мер в связи с тем, что происходит в городе Газа и на Западном берегу реки Иордан