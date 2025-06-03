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Уряд Нідерландів іде у відставку на тлі виходу ультраправої партії з правлячої коаліції - Bloomberg

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про відставку уряду через розбіжності в коаліції щодо міграційної політики. Це може призвести до дострокових виборів у країні.

Уряд Нідерландів іде у відставку на тлі виходу ультраправої партії з правлячої коаліції - Bloomberg

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що його уряд піде у відставку, але він продовжить виконувати обов'язки тимчасового першого міністра. Це створить умови для потенційних дострокових виборів у країні пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Чи піде уряд у відставку

У вівторок ультраправий політик Герт Вілдерс вивів свою Партію свободи з уряду Нідерландів через відмову трьох його партнерів по коаліції погодитися з його планами щодо стримування міграції. Його вимоги включали закриття кордону для мігрантів, тимчасове припинення возз'єднання сімей та повернення біженців до Сирії.

Хоча уряд меншості малоймовірний, решта коаліційних партій спочатку досліджуватимуть, чи можуть вони продовжувати працювати разом в іншій формі. Наприклад, вони можуть залучати до коаліції нові партії або продовжити роботу як кабінет меншості. Якщо обидва варіанти зазнають невдачі, буде проведено нове голосування.

Останніми днями я кілька разів давав зрозуміти всім чотирьом лідерам фракції, що падіння уряду, на мою думку, буде непотрібним і безвідповідальним. На національному та міжнародному рівнях ми стикаємося з великими викликами, і як ніколи раніше нам потрібна надійність

 — сказав Схоф журналістам у Гаазі.

Нідерланди на тлі політичної кризи

Голландські облігації залишаються вищими, як і їхні європейські аналоги. Розрив між дохідністю 10-річних облігацій Нідерландів та еквівалентною німецькою ставкою становив 21 базисний пункт, що мало змінилося з понеділка.

Міграція стала головною проблемою для голландських виборців, що підживлюється однією з найгірших житлових криз у Європі та зростанням вартості життя. На останніх виборах Нідерланди відмовилися від багаторічної ліберальної імміграційної політики, оскільки Вілдерс пообіцяв запровадити "найсуворішу політику надання притулку в історії".

Останні F-16 для України покинули Нідерланди26.05.25, 19:59 • 2990 переглядiв

Партія Вілдерса здобула шокуючу перемогу на парламентських виборах 2023 року, оскільки популярність ультраправих партій по всій Європі зросла, частково завдяки обіцянкам скоротити міграцію. Однак голландські коаліційні партії відмовилися призначити Вілдерса прем'єр-міністром, натомість опинившись прихильником колишнього начальника розвідки Схофа, який не мав партійної приналежності.

Правий кабінет міністрів страждає від низки суперечок з початку свого урядування в липні, яке почалося з призначення Схофа. Він став першим позапартійним прем'єр-міністром з 1918 року, порушивши традицію, коли цю посаду обіймає лідер найбільшої партії.

Незважаючи на те, що підтримка Партії свободи знижувалася протягом останніх кількох місяців, вона відновила свою позицію найсильнішої політичної сили в опитуванні цього тижня після того, як Вілдерс оголосив про свій новий міграційний план. Опитування Ipsos, проведене на початку травня, показало, що партія Вілдерса отримує 29 місць, що менше за 37, які він має в парламенті сьогодні.

Доповнення

Нідерланди планують впровадити суворі антиімміграційні заходи, включаючи обмеження на возз'єднання сімей та посилення депортації. Нові правила мають на меті зменшити приплив мігрантів та вирішити проблеми з житлом і соціальними послугами.

У межах форуму "Амброзетті" в Італії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Партії свободи, членом Палати представників Нідерландів Гертом Вілдерсом. Зеленський подякував Нідерландам та всьому нідерландському народу за комплексну підтримку України: оборонну, фінансову та гуманітарну.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Bloomberg L.P.
Гаага
Сирія
Італія
Нідерланди
Володимир Зеленський
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