Правительство Нидерландов уходит в отставку на фоне выхода ультраправой партии из правящей коалиции - Bloomberg

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что его правительство уйдет в отставку, но он продолжит исполнять обязанности временного первого министра. Это создаст условия для потенциальных досрочных выборов в стране, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Уйдет ли правительство в отставку

Во вторник ультраправый политик Герт Вилдерс вывел свою Партию свободы из правительства Нидерландов из-за отказа трех его партнеров по коалиции согласиться с его планами по сдерживанию миграции. Его требования включали закрытие границы для мигрантов, временное прекращение воссоединения семей и возвращение беженцев в Сирию.

Хотя правительство меньшинства маловероятно, остальные коалиционные партии сначала будут исследовать, могут ли они продолжать работать вместе в другой форме. Например, они могут привлекать в коалицию новые партии или продолжить работу в качестве кабинета меньшинства. Если оба варианта потерпят неудачу, будет проведено новое голосование.

В последние дни я несколько раз давал понять всем четырем лидерам фракции, что падение правительства, по моему мнению, будет ненужным и безответственным. На национальном и международном уровнях мы сталкиваемся с большими вызовами, и как никогда прежде нам нужна надежность — сказал Схоф журналистам в Гааге.

Нидерланды на фоне политического кризиса

Голландские облигации остаются выше, как и их европейские аналоги. Разрыв между доходностью 10-летних облигаций Нидерландов и эквивалентной немецкой ставкой составил 21 базисный пункт, что мало изменилось с понедельника.

Миграция стала главной проблемой для голландских избирателей, что подпитывается одним из худших жилищных кризисов в Европе и ростом стоимости жизни. На последних выборах Нидерланды отказались от многолетней либеральной иммиграционной политики, поскольку Вилдерс пообещал ввести "самую строгую политику предоставления убежища в истории".

Последние F-16 для Украины покинули Нидерланды

Партия Вилдерса одержала шокирующую победу на парламентских выборах 2023 года, поскольку популярность ультраправых партий по всей Европе возросла, частично благодаря обещаниям сократить миграцию. Однако голландские коалиционные партии отказались назначить Вилдерса премьер-министром, вместо этого оказавшись сторонником бывшего начальника разведки Схофа, который не имел партийной принадлежности.

Правый кабинет министров страдает от ряда споров с начала своего правления в июле, которое началось с назначения Схофа. Он стал первым внепартийным премьер-министром с 1918 года, нарушив традицию, когда эту должность занимает лидер крупнейшей партии.

Несмотря на то, что поддержка Партии свободы снижалась в течение последних нескольких месяцев, она восстановила свою позицию самой сильной политической силы в опросе на этой неделе после того, как Вилдерс объявил о своем новом миграционном плане. Опрос Ipsos, проведенный в начале мая, показал, что партия Вилдерса получает 29 мест, что меньше 37, которые у него есть в парламенте сегодня.

Дополнение

Нидерланды планируют ввести строгие антииммиграционные меры, включая ограничения на воссоединение семей и усиление депортации. Новые правила направлены на уменьшение притока мигрантов и решение проблем с жильем и социальными услугами.

В рамках форума "Амброзетти" в Италии Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Партии свободы, членом Палаты представителей Нидерландов Гертом Вилдерсом. Зеленский поблагодарил Нидерланды и весь нидерландский народ за комплексную поддержку Украины: оборонную, финансовую и гуманитарную.