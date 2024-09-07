Зеленський обговорив підготовку до наступного Саміту миру з лідером нідерландської Партії свободи

У межах форуму "Амброзетті" в Італії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Партії свободи, членом Палати представників Нідерландів Гертом Вілдерсом. Про це пише УНН з посиланням на ОПУ.

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Зеленський подякував Нідерландам та всьому нідерландському народу за комплексну підтримку України: оборонну, фінансову та гуманітарну.

Дуже вдячні за ту допомогу та тепле ставлення, які отримали наші вимушені переселенці в Нідерландах від початку повномасштабної війни. Дякуємо за всю надану підтримку. У нас дуже гарні відносини з вашою країною

Окрім того, президент відзначив вагомий внесок Нідерландів у посилення української протиповітряної оборони. Глава держави поінформував про безпекову ситуацію в Україні та виклики, з якими стикається країна під час протистояння повномасштабній російській агресії.

Володимир Зеленський також розповів про зусилля України з відновлення справедливого й тривалого миру. Зокрема, ішлося про процес імплементації Формули миру за результатами першого, інавгураційного Саміту миру та підготовку до другого Саміту