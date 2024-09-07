Зеленський обговорив підготовку до наступного Саміту миру з лідером нідерландської Партії свободи
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з Гертом Вілдерсом на форумі "Амброзетті". Зеленський подякував за підтримку України та обговорив безпекову ситуацію, Формулу миру та підготовку до другого Саміту миру.
У межах форуму "Амброзетті" в Італії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Партії свободи, членом Палати представників Нідерландів Гертом Вілдерсом. Про це пише УНН з посиланням на ОПУ.
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Зеленський подякував Нідерландам та всьому нідерландському народу за комплексну підтримку України: оборонну, фінансову та гуманітарну.
Дуже вдячні за ту допомогу та тепле ставлення, які отримали наші вимушені переселенці в Нідерландах від початку повномасштабної війни. Дякуємо за всю надану підтримку. У нас дуже гарні відносини з вашою країною
Окрім того, президент відзначив вагомий внесок Нідерландів у посилення української протиповітряної оборони. Глава держави поінформував про безпекову ситуацію в Україні та виклики, з якими стикається країна під час протистояння повномасштабній російській агресії.
Володимир Зеленський також розповів про зусилля України з відновлення справедливого й тривалого миру. Зокрема, ішлося про процес імплементації Формули миру за результатами першого, інавгураційного Саміту миру та підготовку до другого Саміту
Нагадаємо
На полях форуму "Амброзетті" Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Обговорили військову допомогу, відновлення України, Формулу миру та євроінтеграцію.