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Зеленський і Мелоні обговорили військову допомогу Україні: Президент вказав, що озброєння важливо передати якнайшвидше

Зеленський і Мелоні обговорили військову допомогу Україні: Президент вказав, що озброєння важливо передати якнайшвидше

Київ • УНН

 • 92729 перегляди

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Італії на форумі "Амброзетті". Обговорили військову допомогу, відновлення України, Формулу миру та євроінтеграцію.

На полях форуму "Амброзетті" Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Обговорили військову допомогу, відновлення України, Формулу миру та євроінтеграцію, повідомили в Офісі Президента у суботу, пише УНН.

Деталі

Глава держави подякував за всі виділені пакети військово-технічної допомоги і наголосив на тому, що "відповідне озброєння важливо передати Україні якомога швидше".

"Ми дуже вдячні вам та вашій команді, всьому італійському народу за ту підтримку, яку ви нам надали", – сказав Зеленський.

Президент поінформував про ситуацію на полі бою, нещодавні обстріли цивільної та критичної інфраструктури нашої країни з боку рф, а також розповів про актуальні оборонні потреби.

Лідери обговорили кроки для практичної реалізації рішення "Групи семи" щодо надання Україні майже 50 млрд доларів США за рахунок заморожених російських активів.

Глава Української держави також відзначив рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року. Підготовка до заходу вже розпочалася.

Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, – одне з тих питань, які сторони обговорили під час зустрічі. 

Окрему увагу приділили реалізації Формули миру. Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту.

Крім того, Зеленський розповів про наступні кроки нашої держави на шляху до євроінтеграції та відзначив підтримку з боку Італії.

Ситуація на передовій, Курська операція та додаткові системи ППО: Зеленський в Італії зустрівся з делегацією Конгресу США06.09.24, 21:40 • 62948 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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