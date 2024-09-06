Ситуація на передовій, Курська операція та додаткові системи ППО: Зеленський в Італії зустрівся з делегацією Конгресу США
Київ • УНН
Президент України обговорив ситуацію на фронті та потреби ЗСУ з американськими сенаторами. Зеленський наголосив на важливості отримання додаткових систем ППО та навчання українських пілотів на F-16.
Президент України Володимир Зеленський в Італії зустрівся з делегацією Конгресу США на чолі із сенатором Ліндсі Гремом, передає УНН.
"Поінформував про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області, наслідки російського ракетного терору.
Окремо обговорили першочергові потреби наших воїнів. Одні з ключових пріоритетів – отримання додаткових систем ППО та ракет до них, а також розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16", - повдіомив Зеленський.
Крім того він подякував Конгресу, Президенту Байдену й американському народу за те, що "разом наближаємо справедливе закінчення цієї війни".
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