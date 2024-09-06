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Зеленський прибув до Італії: що у програмі візиту

Зеленський прибув до Італії: що у програмі візиту

Київ • УНН

 • 19860 перегляди

Президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Італії. Він візьме участь у Міжнародному економічному форумі "Амброзетті" та проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Італії, передає УНН із посиланням на телеканал Freedom.

За даними ЗМІ, Зеленський відвідає Міжнародний економічний форум "Амброзетті", зустрінеться з представниками бізнесу та проведе переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні.

Зеленський обговорив з Шольцом підготовку до другого Саміту миру06.09.24, 17:34 • 18130 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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