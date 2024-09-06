Зеленський прибув до Італії: що у програмі візиту
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Італії. Він візьме участь у Міжнародному економічному форумі "Амброзетті" та проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Італії, передає УНН із посиланням на телеканал Freedom.
За даними ЗМІ, Зеленський відвідає Міжнародний економічний форум "Амброзетті", зустрінеться з представниками бізнесу та проведе переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні.
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