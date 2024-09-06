Зеленский прибыл в Италию: что в программе визита
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский совершает визит в Италию. Он примет участие в Международном экономическом форуме «Амброзетти» и проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию, передает УНН со ссылкой на телеканал Freedom.
По данным СМИ, Зеленский посетит Международный экономический форум "Амброзетти", встретится с представителями бизнеса и проведет переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони.
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