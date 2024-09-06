Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира

Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом имплементацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира, передает УНН.

"В Германии провел встречу с Федеральным канцлером Олафом Шольцом. Спасибо за предоставление Украине комплексной помощи, прежде всего военной, с начала полномасштабного российского вторжения. Это очень важно. Именно это является фундаментом нашей успешной борьбы за независимость Украины", - написал Зеленский.

Зеленский поблагодарил за лидерство в усилении украинской ПВО.

"Обсудили имплементацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира. Спасибо, что вместе делаем все для того, чтобы приблизить справедливый мир",- сообщил Зеленский.

Дополнение

Министр обороны Борис Писториус заявлял, что Германия не намерена сокращать военную поддержку Украины.

Германия и партнеры передадут Украине 77 танков Leopard 1A5.

Также Германия поставит в Украину еще 12 самоходных гаубиц 2000. Стоимость вооружения - 150 млн евро.