Зеленский обсудил с Шольцом подготовку ко второму Саммиту мира
Киев • УНН
Президент Украины встретился с канцлером Германии в Берлине. Они обсудили имплементацию Формулы мира, подготовку к Саммиту мира и дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Германии.
Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом имплементацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира, передает УНН.
"В Германии провел встречу с Федеральным канцлером Олафом Шольцом. Спасибо за предоставление Украине комплексной помощи, прежде всего военной, с начала полномасштабного российского вторжения. Это очень важно. Именно это является фундаментом нашей успешной борьбы за независимость Украины", - написал Зеленский.
Зеленский поблагодарил за лидерство в усилении украинской ПВО.
"Обсудили имплементацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира. Спасибо, что вместе делаем все для того, чтобы приблизить справедливый мир",- сообщил Зеленский.
Дополнение
Министр обороны Борис Писториус заявлял, что Германия не намерена сокращать военную поддержку Украины.
Германия и партнеры передадут Украине 77 танков Leopard 1A5.
Также Германия поставит в Украину еще 12 самоходных гаубиц 2000. Стоимость вооружения - 150 млн евро.