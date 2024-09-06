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Наша міцна співпраця наближає реальний мир: Шольц зустрівся із Зеленським

Київ • УНН

 • 14568 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери підкреслили, що обидві країни високо цінують життя, а їхня співпраця сприяє захисту людей і наближає мир.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає УНН.

На сторінках Зеленського та Шольца в Instagram з'явилось спільне фото та короткий допис трьома мовами - англійською, українською та німецькою.

"Україна та Німеччина однаково високо цінують життя. Наша міцна співпраця допомагає у захисті людей і наближає реальний мир", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Як писав УНН, планувалося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться 6 вересня з президентом України Володимиром Зеленським.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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