Наше крепкое сотрудничество приближает реальный мир: Шольц встретился с Зеленским
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Лидеры подчеркнули, что обе страны высоко ценят жизнь, а их сотрудничество способствует защите людей и приближает мир.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает УНН.
На страницах Зеленского и Шольца в Instagram появилось совместное фото и короткое сообщение на трех языках - английском, украинском и немецком.
"Украина и Германия одинаково высоко ценят жизнь. Наше прочное сотрудничество помогает в защите людей и приближает реальный мир", - говорится в заметке.
Напомним
Как писал УНН, планировалось, что канцлер Германии Олаф Шольц встретится 6 сентября с Президентом Украины Владимиром Зеленским.