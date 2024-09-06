Наше крепкое сотрудничество приближает реальный мир: Шольц встретился с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает УНН.

На страницах Зеленского и Шольца в Instagram появилось совместное фото и короткое сообщение на трех языках - английском, украинском и немецком.

"Украина и Германия одинаково высоко ценят жизнь. Наше прочное сотрудничество помогает в защите людей и приближает реальный мир", - говорится в заметке.

Напомним

Как писал УНН, планировалось, что канцлер Германии Олаф Шольц встретится 6 сентября с Президентом Украины Владимиром Зеленским.