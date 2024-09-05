Шольц завтра зустрінеться з Зеленським перед засіданням "Рамштайну"
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 6 вересня у Франкфурті-на-Майні. Зустріч відбудеться перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться 6 вересня з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив речник німецького уряду, передає УНН із посиланням на AFP та DW.
"Федеральний канцлер зустрінеться з українським президентом віч-на-віч у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні", - сказав речник у четвер, 5 вересня.
Зустріч відбудеться перед проведенням засідання Контактної групи з питань оборони України в так званому форматі "Рамштайн", що проводитиметься на однойменній американській авіабазі у ФРН.
Речник не надав жодних подальших подробиць про програму візиту Зеленського до Німеччини.
Додамо
Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомило з посиланням на джерела, що Зеленський візьме участь в засіданні у форматі "Рамштайн" особисто.
За інформацією видання, президент хоче особисто попросити у союзників більше зброї для захисту від російської агресії, насамперед - ракети дальнього радіусу дії та системи протиповітряної оборони (ППО).
Упродовж останніх місяців Зеленський неодноразово просив у західних союзників зняти обмеження на застосування поставленої ними далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах на території вглибині рф.