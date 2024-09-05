Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" у Німеччині – Spiegel
Київ • УНН
Президент України Зеленський планує взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України 6 вересня. Він звернеться до західних партнерів з проханням про подальше постачання зброї, зокрема далекобійних ракет.
Президент України Володимир Зеленський, як очікується, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн), яке відбудеться завтра, 6 вересня. Голова держави хоче звернутися до західних партнерів із проханням про подальше постачання зброї для боротьби з агресією рф, пише Spiegel, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, у Берліні заявили, що візит Зеленського на зустріч міністрів оборони західних держав, які підтримують Україну, покликаний "вражаюче описати серйозність ситуації".
Глава української держави також хоче попросити про нові поставки зброї, зокрема ракет дальнього радіусу дії та засобів протиповітряної оборони.
Доповнення
Пентагон підтвердив скликання наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) 6 вересня.
4 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні лише чотири країни надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати росію з української території та зберегти життя цивільних.