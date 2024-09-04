Рамштайн-24: Пентагон підтвердив засідання 6 вересня
Київ • УНН
Міністр оборони США Остін та генерал Браун проведуть 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України 6 вересня. Зустріч відбудеться на авіабазі Рамштайн у Німеччині за участі представників близько 50 країн.
Пентагон підтвердив скликання наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) 6 вересня. Про це заявив речник Міноборони США Пет Райдер на брифінгу 3 вересня, пише УНН.
Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун у четвер відправляться на авіабазу Рамштайн у Німеччині, щоб провести зустріч Контактної групи з питань оборони України (UDCG) 6 вересня за особистої участі. Це буде 24-те засідання UDCG після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу в квітні 2022 року
Він додав, що Остін та Браун приєднаються до міністрів оборони та військових високопосадовців з майже 50 країн, "щоб обговорити триваючу війну в Україні та подальшу тісну координацію міжнародної спільноти для надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту".
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться 6 вересня - ЗМІ20.08.24, 20:54 • 65145 переглядiв