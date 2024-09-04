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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рамштайн-24: Пентагон подтвердил заседание 6 сентября

Рамштайн-24: Пентагон подтвердил заседание 6 сентября

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 05:41  •  63052 просмотра

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Министр обороны США Остин и генерал Браун проведут 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины 6 сентября. Встреча состоится на авиабазе Рамштайн в Германии с участием представителей около 50 стран.

Пентагон подтвердил созыв следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) 6 сентября. Об этом заявил представитель Минобороны США Пэт Райдер на брифинге 3 сентября, пишет УНН.

Министр Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун в четверг отправятся на авиабазу Рамштайн в Германии, чтобы провести встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) 6 сентября при личном участии. Это будет 24-е заседание UDCG после того, как министр Остин сформировал международную группу в апреле 2022 года

- сообщил Райдер.

Он добавил, что Остин и Браун присоединятся к министрам обороны и военным чиновникам из почти 50 стран, «чтобы обсудить продолжающуюся войну в Украине и дальнейшую тесную координацию международного сообщества для предоставления Украине поддержки, необходимой ей для защиты».

Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться 6 вересня - ЗМІ20 августа 2024, 17:54 • 64953 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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