Рамштайн-24: Пентагон подтвердил заседание 6 сентября

Пентагон подтвердил созыв следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) 6 сентября. Об этом заявил представитель Минобороны США Пэт Райдер на брифинге 3 сентября, пишет УНН.

Министр Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун в четверг отправятся на авиабазу Рамштайн в Германии, чтобы провести встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) 6 сентября при личном участии. Это будет 24-е заседание UDCG после того, как министр Остин сформировал международную группу в апреле 2022 года - сообщил Райдер.

Он добавил, что Остин и Браун присоединятся к министрам обороны и военным чиновникам из почти 50 стран, «чтобы обсудить продолжающуюся войну в Украине и дальнейшую тесную координацию международного сообщества для предоставления Украине поддержки, необходимой ей для защиты».

Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться 6 вересня - ЗМІ