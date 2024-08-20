Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Это будет 24-е заседание в формате «Рамштайн», предыдущее состоялось 13 июня.
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 6 сентября. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах США в Европе в комментарии Радио Свобода, передает УНН.
Детали
6 сентября 2024 года министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, Германия
Других деталей не приводят.
Дополнение
Последняя, 23-я, встреча в формате Рамштайн состоялась 13 июня.