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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 17:54  •  14047 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Это будет 24-е заседание в формате «Рамштайн», предыдущее состоялось 13 июня.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 6 сентября. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах США в Европе в комментарии Радио Свобода, передает УНН.

Детали

6 сентября 2024 года министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, Германия

- говорится в сообщении.

Других деталей не приводят.

Дополнение

Последняя, 23-я, встреча в формате Рамштайн состоялась 13 июня. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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