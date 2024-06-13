Рамштайн-23: голова Пентагону відкрив засідання у Брюсселі
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 23-тє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбувається 13 червня паралельно із зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі.
Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 23-є засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Раймштайн), про що повідомили у четвер у місії США при НАТО у X, пише УНН.
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"50 країн Контактної групи з питань оборони України збираються, щоб розпочати 23-тю щомісячну зустріч під головуванням міністра оборони США Остіна", - ідеться у повідомленні.
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Засідання у форматі Рамштайн проходить 13 червня на полях зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.
Рамштайн-23: НАТО анонсувало засідання на 13 червня11.06.24, 10:59 • 23634 перегляди