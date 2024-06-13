Министр обороны США Ллойд Остин открыл 23-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое проходит 13 июня параллельно со встречей министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.
Министр обороны США Ллойд Остин открыл 23-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Раймштайн), о чем сообщили в четверг в миссии США при НАТО в X, пишет УНН.
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"50 стран Контактной группы по вопросам обороны Украины собираются, чтобы начать 23-ю ежемесячную встречу под председательством министра обороны США Остина", - говорится в сообщении.
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Заседание в формате Рамштайн проходит 13 июня на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
Рамштайн-23: НАТО анонсировало заседание на 13 июня11 июня 2024, 07:59 • 23185 просмотров