Министр обороны США Ллойд Остин открыл 23-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Раймштайн), о чем сообщили в четверг в миссии США при НАТО в X, пишет УНН.

Детали

"50 стран Контактной группы по вопросам обороны Украины собираются, чтобы начать 23-ю ежемесячную встречу под председательством министра обороны США Остина", - говорится в сообщении.

Дополнение

Заседание в формате Рамштайн проходит 13 июня на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Рамштайн-23: НАТО анонсировало заседание на 13 июня