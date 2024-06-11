Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) состоится в рамках встречи министров обороны НАТО 13 июня в Брюсселе, сообщили в пресс-службе альянса, пишет УНН.

Детали

"11:00 - заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины", - говорится в анонсе НАТО на 13 июня.

В этот же день анонсировано заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

В Минобороны не исключают, что к формату "Рамштайн" могут присоединиться еще страны