В Минобороны не исключают, что к формату "Рамштайн" могут присоединиться еще страны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  27592 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  47204 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  56350 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  54046 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  68805 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152363 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167407 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171954 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151127 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120986 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

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ГУР показало, как был сожжен вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве

Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме Остафьево в Москве, который принадлежал министерству обороны россии.

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В мае среднемесячная температура ожидается на уровне 15-18°C, что на 1-1,5°C выше нормы, а осадков выпадет 35-76 мм, что в пределах нормы.

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Тепло и без жары: синоптики рассказали, каким будет май

Уровень воды в Днепре в пределах Киева существенно снизился - КГВА

За последние два дня уровень воды в Днепре в пределах Киева значительно снизился - на 122 см, что позволило снять первый уровень опасности и ликвидировать угрозу подтопления.

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Лубинец о возвращении украинских детей: "Мы не имеем face-to-face переговоров с россиянами"

Украина отрицает личные встречи с россиянами по освобождению украинских детей. Катар ведет переговоры с представителями россии, однако, украинская сторона не присутствует во время этих встреч.

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Лубинец о возвращении украинских детей: "Мы не имеем face-to-face переговоров с россиянами"

Блинкен: россии было бы трудно поддерживать свое нападение на Украину без поддержки Китая

Блинкен предупредил Китай, что поддержка российского вторжения в Украину угрожает европейской безопасности, и призвал Пекин использовать свое влияние, чтобы удержать Иран и Северную Корею от дестабилизирующего поведения.

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Блинкен: россии было бы трудно поддерживать свое нападение на Украину без поддержки Китая

Украинская разведка уничтожила российский вертолет Ка-32 на аэродроме в москве - источники

Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32, который использовался для логистики и эвакуации на аэродроме "Остафьево" в Москве.

Война •   •  7024 просмотра
Украинская разведка уничтожила российский вертолет Ка-32 на аэродроме в москве - источники

Несмотря на санкции: россия продолжает покупать британские авто через третьи страны - СМИ

Несмотря на западные санкции, россия, вероятно, получает британские роскошные автомобили через соседние страны, такие как Азербайджан, где экспорт из Британии беспрецедентно вырос.

Новости Мира •   •  7825 просмотра
Несмотря на санкции: россия продолжает покупать британские авто через третьи страны - СМИ