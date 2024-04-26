В Минобороны не исключают, что к формату "Рамштайн" могут присоединиться еще страны

На сегодня к формату "Рамштайн" уже присоединились 22 страны, которые не входят в блок НАТО и очевидно список будет расти, потому что есть такая тенденция. Об этом заявил представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает УНН.

Присоединилось 22 страны, которые не входят в блок НАТО - это довольно большой перечень и очевидно список будет расти, потому что такая тенденция есть. Сейчас рано анонсировать и конкретно называть те страны, которые могут присоединиться, но будем говорить так, что поддержка Украины будет расти в дальнейшем и это подтверждают прежде всего те страны, которые являются флагманами этого процесса, - сказал Лазуткин.

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Дмитрий Лазуткин сообщал, что за время работы "Рамштейна" Украина получила 114 млрд долл.

На сегодняшнем заседании в формате "Рамштайн", в частности речь пойдет о максимально быстром налаживании с партнерами поставок и логистических путей, разработки тех алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие.

Также сегодня ожидается формализация пакетов помощи от США, Великобритании и Германии, а также фокус на работе коалиций.