Рамштайн-23: НАТО анонсувало засідання на 13 червня
Київ • УНН
Наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 13 червня в Брюсселі під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО.
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) відбудеться у межах зустрічі міністрів оборони НАТО 13 червня у Брюсселі, повідомили у пресслужбі Альянсу, пише УНН.
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"11:00 - засідання Контактної групи з питань оборони України", - ідеться в анонсі НАТО на 13 червня.
У цей же день анонсовано засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
В Міноборони не виключають, що до формату "Рамштайн" можуть долучитися ще країни26.04.24, 14:49 • 17111 переглядiв