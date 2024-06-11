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Рамштайн-23: НАТО анонсувало засідання на 13 червня

Рамштайн-23: НАТО анонсувало засідання на 13 червня

Київ • УНН

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Наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 13 червня в Брюсселі під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) відбудеться у межах зустрічі міністрів оборони НАТО 13 червня у Брюсселі, повідомили у пресслужбі Альянсу, пише УНН.

Деталі

"11:00 - засідання Контактної групи з питань оборони України", - ідеться в анонсі НАТО на 13 червня. 

У цей же день анонсовано засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

В Міноборони не виключають, що до формату "Рамштайн" можуть долучитися ще країни26.04.24, 14:49 • 17111 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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aviabaza-ramshtainАвіабаза Рамштайн
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