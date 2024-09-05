Шольц завтра встретится с Зеленским перед заседанием "Рамштайн"

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится 6 сентября с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель немецкого правительства, передает УНН со ссылкой на AFP и DW.

"Федеральный канцлер встретится с украинским президентом с глазу на глаз в пятницу во второй половине дня во Франкфурте-на-Майне", - сказал спикер в четверг, 5 сентября.

Встреча состоится перед проведением заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в так называемом формате "Рамштайн", которое будет проводиться на одноименной американской авиабазе в ФРГ.

Представитель не предоставил никаких дальнейших подробностей о программе визита Зеленского в Германию.

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Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на источники, что Зеленский примет участие в заседании в формате "Рамштайн" лично.

По информации издания, президент хочет лично попросить у союзников больше оружия для защиты от российской агрессии, прежде всего - ракеты дальнего радиуса действия и системы противовоздушной обороны (ПВО).

В течение последних месяцев Зеленский неоднократно просил у западных союзников снять ограничения на применение поставленного ими дальнобойного оружия для ударов по военным объектам на территории в глубине рф.