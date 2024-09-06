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Німеччина не скоротить військову допомогу Україні - Пісторіус

Німеччина не скоротить військову допомогу Україні - Пісторіус

Київ • УНН

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна не має наміру скорочувати військову підтримку України. На зустрічі в Рамштайні оголошено про нові поставки зброї від Німеччини, США та Канади.

Німеччина не має наміру скорочувати військову підтримку України, заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус, відповідаючи на запитання на полях зустрічі на авіабазі Рамштайн, пише DW, передає УНН

Деталі

На запитання, чи варто Україні побоюватися скорочення допомоги від ФРН з огляду на те, що на виборах до парламентів Саксонії та Тюрінгії перемогли партії, які вимагають її скоротити, Пісторіус відповів, що Німеччина не має наміру скорочувати військову підтримку.

"Ми говоримо про результати, якими не може бути задоволений ніхто з демократів. Це стосується результатів АдН, і наших власних результатів. Але зрозуміло і те, що ми говоримо про приблизно 10% громадян, які мають право голосу, які вирушили до виборчих скриньок. Картина більшості в Німеччині, як і раніше, інша, і ми працюємо на те, щоб вона такою залишилася", - додав міністр.

Доповнення

На зустрічі в Рамштайн, Пісторіус оголосив, що Берлін поставить Києву ще 12 самохідних гаубиць 2000 на суму 150 млн євро.

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив у Рамштайні, що президент  Джо Байден підписав додатковий пакет допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.

А міністр оборони Канади Білл Блер повідомив про намір відправити Україні  додатково 80 840 ракет класу "повітря - земля". 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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