Германия не сократит военную помощь Украине - Писториус

Германия не намерена сокращать военную поддержку Украины, заявил министр обороны страны Борис Писториус, отвечая на вопросы на полях встречи на авиабазе Рамштайн, пишет DW, передает УНН.

Детали

На вопрос, стоит ли Украине опасаться сокращения помощи от ФРГ ввиду того, что на выборах в парламенты Саксонии и Тюрингии победили партии, требующие ее сократить, Писториус ответил, что Германия не намерена сокращать военную поддержку.

"Мы говорим о результатах, которыми не может быть доволен никто из демократов. Это касается результатов АдГ, и наших собственных результатов. Но понятно и то, что мы говорим о примерно 10% граждан, имеющих право голоса, которые отправились к избирательным урнам. Картина большинства в Германии по-прежнему другая, и мы работаем на то, чтобы она такой осталась", - добавил министр.

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На встрече в Рамштайн, Писториус объявил, что Берлин поставит Киеву еще 12 самоходных гаубиц 2000 на сумму 150 млн евро.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил в Рамштайн, что президент Джо Байден подписал дополнительный пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов.

А министр обороны Канады Билл Блэр сообщил о намерении отправить Украине дополнительно 80 840 ракет класса "воздух - земля".