Зеленський обговорив з Шольцом підготовку до другого Саміту миру
Київ • УНН
Президент України зустрівся з канцлером Німеччини в Берліні. Вони обговорили імплементацію Формули миру, підготовку до Саміту миру та подальшу військову підтримку України з боку Німеччини.
Президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом імплементацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру, передає УНН.
"У Німеччині провів зустріч із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Дякую за надання Україні комплексної допомоги, насамперед військової, від початку повномасштабного російського вторгнення. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України", - написав Зеленський.
Зеленський подякував за лідерство в посиленні української ППО.
"Обговорили імплементацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру. Дякую, що разом робимо все для того, щоб наблизити справедливий мир",- повідомив Зеленський.
Доповнення
Міністр оборони Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина не має наміру скорочувати військову підтримку України.
Німеччина та партнери передадуть Україні 77 танків Leopard 1A5.
Також Німеччина поставить в Україну ще 12 самохідних гаубиць 2000. Вартість озброєння - 150 млн євро.