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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация на передовой, Курская операция и дополнительные системы ПВО: Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США в Италии

Ситуация на передовой, Курская операция и дополнительные системы ПВО: Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США в Италии

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 18:40  •  4554 просмотра

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Президент Украины обсудил ситуацию на фронте и потребности ВСУ с американскими сенаторами. Зеленский отметил важность получения дополнительных систем ПВО и обучения украинских пилотов на F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, передает УНН.

«Проинформировал о ситуации на передовой, результатах операции в Курской области, последствиях российского ракетного террора.

Отдельно обсудили первоочередные потребности наших воинов. Одни из ключевых приоритетов - получение дополнительных систем ПВО и ракет к ним, а также расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на истребителях F-16», - сообщил Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил Конгресс, Президента Байдена и американский народ за то, что «вместе приближаем справедливое окончание этой войны».

Зеленський прибув до Італії: що у програмі візиту6 сентября 2024, 15:16 • 14956 просмотров

Антонина Туманова

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