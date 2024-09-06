Ситуация на передовой, Курская операция и дополнительные системы ПВО: Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США в Италии
Киев • УНН
Президент Украины обсудил ситуацию на фронте и потребности ВСУ с американскими сенаторами. Зеленский отметил важность получения дополнительных систем ПВО и обучения украинских пилотов на F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, передает УНН.
«Проинформировал о ситуации на передовой, результатах операции в Курской области, последствиях российского ракетного террора.
Отдельно обсудили первоочередные потребности наших воинов. Одни из ключевых приоритетов - получение дополнительных систем ПВО и ракет к ним, а также расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на истребителях F-16», - сообщил Зеленский.
Кроме того, он поблагодарил Конгресс, Президента Байдена и американский народ за то, что «вместе приближаем справедливое окончание этой войны».
Зеленський прибув до Італії: що у програмі візиту6 сентября 2024, 15:16 • 14956 просмотров