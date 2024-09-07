Зеленский и Мелони обсудили военную помощь Украине: Президент указал, что вооружение важно передать как можно скорее

На полях форума "Амброзетти" Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Обсудили военную помощь, восстановление Украины, Формулу мира и евроинтеграцию, сообщили в субботу в Офисе Президента, пишет УНН.

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Глава государства поблагодарил за все выделенные пакеты военно-технической помощи и отметил, что "соответствующее вооружение важно передать Украине как можно скорее".

"Мы очень благодарны вам и вашей команде, всему итальянскому народу за ту поддержку, которую вы нам оказали", - сказал Зеленский.

Президент проинформировал о ситуации на поле боя, недавних обстрелах гражданской и критической инфраструктуры нашей страны со стороны РФ, а также рассказал об актуальных оборонных потребностях.

Лидеры обсудили шаги для практической реализации решения "Группы семи" о предоставлении Украине почти 50 млрд долларов США за счет замороженных российских активов.

Глава Украинского государства также отметил решение Италии принять следующую Конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в 2025 году. Подготовка к мероприятию уже началась.

Восстановление и восстановление Украины, в частности энергетической системы, - один из тех вопросов, которые стороны обсудили во время встречи.

Отдельное внимание уделили реализации Формулы мира. Италия активно участвует в имплементации каждого пункта.

Кроме того, Зеленский рассказал о следующих шагах нашего государства на пути к евроинтеграции и отметил поддержку с стороны Италии.

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