Зеленский обсудил подготовку к следующему Саммиту мира с лидером нидерландской Партии свободы

В рамках форума «Амброзетти» в Италии Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Партии свободы, членом Палаты представителей Нидерландов Гертом Вилдерсом. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОПУ.

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Зеленский поблагодарил Нидерланды и весь нидерландский народ за комплексную поддержку Украины: оборонную, финансовую и гуманитарную.

Очень благодарны за ту помощь и теплое отношение, которые получили наши вынужденные переселенцы в Нидерландах с начала полномасштабной войны. Спасибо за всю оказанную поддержку. У нас очень хорошие отношения с вашей страной - подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент отметил весомый вклад Нидерландов в усиление украинской противовоздушной обороны. Глава государства проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине и вызовах, с которыми сталкивается страна во время противостояния полномасштабной российской агрессии.

Владимир Зеленский также рассказал об усилиях Украины по восстановлению справедливого и прочного мира. В частности, речь шла о процессе имплементации Формулы мира по результатам первого, инаугурационного Саммита мира и подготовке ко второму Саммиту - подытожили в Офисе президента.

Напомним,

На полях форума «Амброзетти» Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Обсудили военную помощь, восстановление Украины, Формулу мира и евроинтеграцию.