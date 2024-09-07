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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил подготовку к следующему Саммиту мира с лидером нидерландской Партии свободы

Зеленский обсудил подготовку к следующему Саммиту мира с лидером нидерландской Партии свободы

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 12:11  •  11146 просмотра

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Президент Украины провел встречу с Гертом Вилдерсом на форуме «Амброзетти». Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и обсудил ситуацию с безопасностью, Формулу мира и подготовку ко второму Саммиту мира.

В рамках форума «Амброзетти» в Италии Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Партии свободы, членом Палаты представителей Нидерландов Гертом Вилдерсом. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОПУ.

Детали

Зеленский поблагодарил Нидерланды и весь нидерландский народ за комплексную поддержку Украины: оборонную, финансовую и гуманитарную.

Очень благодарны за ту помощь и теплое отношение, которые получили наши вынужденные переселенцы в Нидерландах с начала полномасштабной войны. Спасибо за всю оказанную поддержку. У нас очень хорошие отношения с вашей страной

- подчеркнул глава государства. 

Кроме того, президент отметил весомый вклад Нидерландов в усиление украинской противовоздушной обороны. Глава государства проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине и вызовах, с которыми сталкивается страна во время противостояния полномасштабной российской агрессии.

Владимир Зеленский также рассказал об усилиях Украины по восстановлению справедливого и прочного мира. В частности, речь шла о процессе имплементации Формулы мира по результатам первого, инаугурационного Саммита мира и подготовке ко второму Саммиту

- подытожили в Офисе президента. 

Напомним,

На полях форума «Амброзетти» Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Обсудили военную помощь, восстановление Украины, Формулу мира и евроинтеграцию.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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