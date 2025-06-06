У Нідерландах після розвалу коаліції збираються провести нові вибори 29 жовтня

Вибори після розвалу коаліції і оголошення про відставку чинного уряду у Нідерландах відбудуться у середу, 29 жовтня, повідомляє NOS, пише УНН.

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Як повідомляється, кабінет міністрів країни приймає такі рекомендації виборчої комісії.

На думку виборчої комісії та кабінету міністрів, не варто робити це раніше, ніж 29 жовтня, зокрема тому, що є "осінні канікули". До того ж, 13,5 мільйонів перевірених виборчих карток мають бути надруковані та надіслані поштою.

Також зазначається, що муніципалітетам потрібен час для навчання волонтерів та пошуку відповідних виборчих дільниць. Нідерландські виборці, які живуть за кордоном, повинні встигнути зареєструватися та отримати свідоцтво про голосування поштою.

Політичні партії також потребують часу для підготовки до виборів, наприклад, для написання передвиборчої програми, складання списку кандидатів у члени парламенту та організації партійних з'їздів, щоб члени могли висловити свою думку.

"Імовірність того, що парламентська більшість все одно заперечуватимуть проти дати, дорівнює нулю", - пише видання.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про відставку уряду після того, як розбіжності щодо міграційної політики призвели до виходу з коаліції партії ультраправого лідера у Нідерландах Герта Вілдерса.