В Нидерландах после развала коалиции собираются провести новые выборы 29 октября

Выборы после развала коалиции и объявления об отставке действующего правительства в Нидерландах состоятся в среду, 29 октября, сообщает NOS, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, кабинет министров страны принимает такие рекомендации избирательной комиссии.

По мнению избирательной комиссии и кабинета министров, не стоит делать это раньше, чем 29 октября, в частности потому, что есть "осенние каникулы". К тому же, 13,5 миллионов проверенных избирательных карточек должны быть напечатаны и отправлены по почте.

Также отмечается, что муниципалитетам нужно время для обучения волонтеров и поиска подходящих избирательных участков. Нидерландские избиратели, живущие за границей, должны успеть зарегистрироваться и получить свидетельство о голосовании по почте.

Политические партии также нуждаются во времени для подготовки к выборам, например, для написания предвыборной программы, составления списка кандидатов в члены парламента и организации партийных съездов, чтобы члены могли высказать свое мнение.

"Вероятность того, что парламентское большинство все равно будут возражать против даты, равна нулю", - пишет издание.

Напомним

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил об отставке правительства после того, как разногласия по миграционной политике привели к выходу из коалиции партии ультраправого лидера в Нидерландах Герта Вилдерса.