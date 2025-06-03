Нідерланди опинилися перед загрозою політичної кризи через вихід ультраправого лідера Вілдерса з коаліції - NYT

Ультраправий лідер найбільшої політичної партії в Нідерландах Герт Вілдерс оголосив у вівторок, що він відкличе своїх міністрів з правлячої коаліції країни через суперечку щодо міграції. Це може спричинити крах уряду та призведе до нових виборів, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Вілдерс оголосив про вихід своєї Партії свободи з чотирипартійної коаліції на своїй сторінці X. Він заявив, що таке рішення було прийняте через відмову його партнерів підписати новий список пропозицій щодо швидкого стримування міграції.

Партія свободи, яка виступала за заборону Корану, закриття ісламських шкіл та повне припинення прийому мігрантів, отримала найбільшу кількість місць на виборах у листопаді 2023 року, що викликало шок у голландській політичній системі.

Вілдерс зміг сформувати уряд з трьома іншими правими партіями:

Коаліція була сформована минулого року після семи місяців переговорів. Разом ці чотири партії мають 88 місць у 150-місній Палаті представників.

Уряд Нідерландів повідомив Єврокомісію про намір відмовитися від дотримання міграційних правил ЄС. Міністр з питань притулку та міграції заявила про бажання повернути контроль над власною політикою надання притулку.

Нідерланди планують впровадити суворі антиімміграційні заходи, включаючи обмеження на возз'єднання сімей та посилення депортації. Нові правила мають на меті зменшити приплив мігрантів та вирішити проблеми з житлом і соціальними послугами.

У межах форуму "Амброзетті" в Італії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Партії свободи, членом Палати представників Нідерландів Гертом Вілдерсом. Зеленський подякував Нідерландам та всьому нідерландському народу за комплексну підтримку України: оборонну, фінансову та гуманітарну.

Дуже вдячні за ту допомогу та тепле ставлення, які отримали наші вимушені переселенці в Нідерландах від початку повномасштабної війни. Дякуємо за всю надану підтримку. У нас дуже гарні відносини з вашою країною