Нидерланды оказались перед угрозой политического кризиса из-за выхода ультраправого лидера Вилдерса из коалиции - NYT

Ультраправый лидер крупнейшей политической партии в Нидерландах Герт Вилдерс объявил во вторник, что он отзовет своих министров из правящей коалиции страны из-за спора о миграции. Это может привести к краху правительства и приведет к новым выборам, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Вилдерс объявил о выходе своей Партии свободы из четырехпартийной коалиции на своей странице X. Он заявил, что такое решение было принято из-за отказа его партнеров подписать новый список предложений по быстрому сдерживанию миграции.

Ни одной подписи для наших миграционных планов – написал он в сообщении.

Партия свободы, которая выступала за запрет Корана, закрытие исламских школ и полное прекращение приема мигрантов, получила наибольшее количество мест на выборах в ноябре 2023 года, что вызвало шок в голландской политической системе.

Вилдерс смог сформировать правительство с тремя другими правыми партиями:

правоцентристской Народной партией свободы и демократии;

популистской профермерской партией «Движение фермеров-граждан»;

центристской партией «Новый общественный договор».

Коалиция была сформирована в прошлом году после семи месяцев переговоров. Вместе эти четыре партии имеют 88 мест в 150-местной Палате представителей.

Напомним

Правительство Нидерландов сообщило Еврокомиссии о намерении отказаться от соблюдения миграционных правил ЕС. Министр по вопросам убежища и миграции заявила о желании вернуть контроль над собственной политикой предоставления убежища.

Нидерланды планируют внедрить строгие антииммиграционные меры, включая ограничения на воссоединение семей и усиление депортации. Новые правила направлены на уменьшение притока мигрантов и решение проблем с жильем и социальными услугами.

В рамках форума "Амброзетти" в Италии Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Партии свободы, членом Палаты представителей Нидерландов Гертом Вилдерсом. Зеленский поблагодарил Нидерланды и весь нидерландский народ за комплексную поддержку Украины: оборонную, финансовую и гуманитарную.