Нідерланди хочуть вийти з-під дії норм ЄС щодо надання притулку
Київ • УНН
Уряд Нідерландів повідомив Єврокомісію про намір відмовитися від дотримання міграційних правил ЄС. Міністр з питань притулку та міграції заявила про бажання повернути контроль над власною політикою надання притулку.
Уряд Нідерландів повідомив Єврокомісію про намір відмовитись від дотримання міграційних правил Європейського Союзу, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
"Я щойно повідомила Європейську комісію про те, що хочу домогтися для Нідерландів "відмови" від міграційних правил у Європі. Ми маємо повернути собі контроль над власною політикою надання притулку", - заявила міністерка з питань притулку та міграції країни Марджолейн Фабер у X.
Її пропозицію підтримав лідер найбільшої у Нідерландах правої Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс. Виступаючи у парламенті, він заявив, що цей крок займе багато часу, але "це ознака того, що у Нідерландах дме новий вітер". "Це міні-Nexit", - наголосив він.
На ці заяви уже відреагували в Єврокомісії. "Ми не очікуємо жодних негайних змін за новими правилами у сфері міграції, які залишаються обов'язковими для Нідерландів", - заявила Аніта Гіппер, речниця ЄК з питань внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки.
Доповнення
Для ухвалення винятку щодо Нідерландів у застосуванні міграційного законодавства потрібна згода усіх 27 країн-членів ЄС. Оглядачі зазначають, що Нідерландам навряд чи вдасться досягнути бажаного результату у цьому питанні, зокрема через те, що країни ЄС після тривалих обговорень дійшли компромісу і погодили нову реформу системи надання притулку.
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