Нидерланды хотят выйти из-под действия норм ЕС по предоставлению убежища

Правительство Нидерландов сообщило Еврокомиссии о намерении отказаться от соблюдения миграционных правил Европейского Союза, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

"Я только что сообщила Европейской комиссии о том, что хочу добиться для Нидерландов "отказа" от миграционных правил в Европе. Мы должны вернуть себе контроль над собственной политикой предоставления убежища", - заявила министр по вопросам убежища и миграции страны Марджолейн Фабер в X.

Ее предложение поддержал лидер крупнейшей в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Выступая в парламенте, он заявил, что этот шаг займет много времени, но "это признак того, что в Нидерландах дует новый ветер". "Это мини-Nexit", - подчеркнул он.

На эти заявления уже отреагировали в Еврокомиссии. "Мы не ожидаем никаких немедленных изменений по новым правилам в сфере миграции, которые остаются обязательными для Нидерландов", - заявила Анита Хиппер, пресс-секретарь ЕК по вопросам внутренних дел, миграции и внутренней безопасности.

Дополнение

Для принятия исключения в отношении Нидерландов в применении миграционного законодательства требуется согласие всех 27 стран-членов ЕС. Обозреватели отмечают, что Нидерландам вряд ли удастся достичь желаемого результата в этом вопросе, в частности из-за того, что страны ЕС после длительных обсуждений пришли к компромиссу и согласовали новую реформу системы предоставления убежища.

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