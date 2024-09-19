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Нидерланды хотят выйти из-под действия норм ЕС по предоставлению убежища

Нидерланды хотят выйти из-под действия норм ЕС по предоставлению убежища

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 23:01  •  11127 просмотра

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Правительство Нидерландов уведомило Еврокомиссию о намерении отказаться от соблюдения миграционных правил ЕС. Министр по вопросам убежища и миграции заявила о желании вернуть контроль над собственной политикой предоставления убежища.

Правительство Нидерландов сообщило Еврокомиссии о намерении отказаться от соблюдения миграционных правил Европейского Союза, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

"Я только что сообщила Европейской комиссии о том, что хочу добиться для Нидерландов "отказа" от миграционных правил в Европе. Мы должны вернуть себе контроль над собственной политикой предоставления убежища", - заявила министр по вопросам убежища и миграции страны Марджолейн Фабер в X.

Ее предложение поддержал лидер крупнейшей в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Выступая в парламенте, он заявил, что этот шаг займет много времени, но "это признак того, что в Нидерландах дует новый ветер". "Это мини-Nexit", - подчеркнул он.

На эти заявления уже отреагировали в Еврокомиссии. "Мы не ожидаем никаких немедленных изменений по новым правилам в сфере миграции, которые остаются обязательными для Нидерландов", - заявила Анита Хиппер, пресс-секретарь ЕК по вопросам внутренних дел, миграции и внутренней безопасности.

Дополнение

Для принятия исключения в отношении Нидерландов в применении миграционного законодательства требуется согласие всех 27 стран-членов ЕС. Обозреватели отмечают, что Нидерландам вряд ли удастся достичь желаемого результата в этом вопросе, в частности из-за того, что страны ЕС после длительных обсуждений пришли к компромиссу и согласовали новую реформу системы предоставления убежища.

Шольц заявив про потребу Німеччини в іммігрантах на тлі дебатів про міграційну політику 11 сентября 2024, 13:42 • 27111 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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